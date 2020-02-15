Зеленский заявил, что он сейчас очень популярен в США

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, рассказал о том, что сейчас он очень популярен в США. Политик, однако, признался, что это не та популярность о которой он когда-то мечтал.

Зеленский заявил, что раньше он был и актером, и продюсером, и сценаристом, а также мечтал получить премию "Оскар" и стать очень популярным в Америке. Теперь он обрел известность в этой стране, но в связи со скандалом с импичментом президента Дональда Трампа.

"Такой популярности я не желал", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее в США демократы организовали процесс импичмента в отношении лидера страны, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на средства провести в этой стране расследование против своего оппонента Джо Байдена и его сына. Трамп в свою очередь утверждает, что требовал исключительно борьбы с коррупцией на украинской территории.