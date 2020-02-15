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Зеленский заявил, что он сейчас очень популярен в США

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что он сейчас очень популярен в США
президент Украины Владимир Зеленский, Gao Jing/Xinhua
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, рассказал о том, что сейчас он очень популярен в США. Политик, однако, признался, что это не та популярность о которой он когда-то мечтал. 
 
Зеленский заявил, что раньше он был и актером, и продюсером, и сценаристом, а также мечтал получить премию "Оскар" и стать очень популярным в Америке. Теперь он обрел известность в этой стране, но в связи со скандалом с импичментом президента Дональда Трампа.
 
"Такой популярности я не желал", – отметил Владимир Зеленский.
 
Ранее в США демократы организовали процесс импичмента в отношении лидера страны, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на средства провести в этой стране расследование против своего оппонента Джо Байдена и его сына. Трамп в свою очередь утверждает, что требовал исключительно борьбы с коррупцией на украинской территории.
ЕТ

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