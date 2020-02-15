Дания выдаст гражданку Латвии ЮАР

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15 февраля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Судебный молоток, pixabay.com

Датский суд принял решение не освобождать обвиняемую Южно-Африканской Республикой гражданку Латвии Кристине Мисане. Это означает, что г-жа Мисане будет выдана ЮАР 20 февраля. Латвия не смогла защитить гражданку своей страны.

История Кристине Мисане уходит в 2011 год. Гражданка Латвии познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, которые доходили до рукоприкладства со стороны мужчины. И Кристине приняла решение, что безопасность ее детей и ее самой дороже, чем общение с отцом ребенка. Женщина вернулась в Латвию. Но, в 2018 году она решила вернуться в ЮАР по рабочим делам. Во время пересадки в Копенгагене г-жу Мисане арестовали. Как выяснилось, гражданка Латвии находилась в списке разыскиваемых Интерполом. Кристине Мисане была задержана и отправлена в тюрьму Дании.

Латвийский МИД, премьер-министр, президент страны обращались к властям Дании и ЮАР, чтобы Кристине Мисане была возвращена в Латвию. Увы! Суд Дании проигнорировал просьбу Латвии и принял решение в пользу ЮАР. Решение было оглашено 14 февраля.

По словам представителей Кристине Мисане, адвокат гражданки Латвии представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств и ее следует выдать ЮАР. Суд согласился с просьбой прокуратуры.

Более того, тюремный врач Дании выдал заключение, что голодовка, которую Кристине Мисане начала 8 февраля, никак не сказалась на ее здоровье и перенести полет в ЮАР гражданка Латвии сможет.

Итак, гражданку Латвии под конвоем доставят в ЮАР, где ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Что думает МИД Латвии по данному поводу?

К латвийским СМИ обратился глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, который заявил, что МИД страны будет и в дальнейшем помогать Мисане, вне зависимости от развития событий. Г-н Ринкевич выразил надежду на то, что еще могут найтись какие-то правовые средства, чтобы не выдавать Мисане ЮАР, но решение датского суда следует уважать! Разумеется, отношения с Данией не изменятся. Латвия продолжит сотрудничество с Данией, которая является ее союзником в НАТО.

Разумеется, союзник НАТО куда важнее, чем жизнь гражданки Латвии и то, что дочь может не увидеть мать! Но почему Дания так благосклонна к ЮАР, а просьбу правительства Латвии игнорирует? Видимо, знает, что Латвия будет… «уважать решение суда».

Интересно, а если бы такая история произошла с гражданкой Америки (союзник Латвии), то Дания услышала бы просьбу г-на Трампа?

Думаю, что услышала бы с первого раза!