Российский эксперт оценил шантаж Лукашенко из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС

//В мире 13+

14 февраля 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото с сайта president.gov.by

Первая АЭС в Белоруссии строится в Гродненской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск энергоблока №1 планируется в 2020 году. Россия дала Белоруссии кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. 10% оплачивает Минск.

Погашение основного долга должно начаться после ввода АЭС в эксплуатацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 14 февраля, заявил, что республика может ввести в отношении России крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию АЭС, если Москва не согласится на предложение Минска по снижению ставки кредита до 3% и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

Эксперт Института международных отношений МГИМО МИД России Леонид Гусев считает, что белорусское руководство шантажирует Россию. "Строительство первой АЭС в Белоруссии фактически стало заложником политических амбиций белорусского руководства... "Росатом" попал под "горячую руку", - считает эксперт.