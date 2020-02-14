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Павленский устроил такую художественную акцию, что кандидат в мэры Парижа снялся с выборов

, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Павленский устроил такую художественную акцию, что кандидат в мэры Парижа снялся с выборов
Бенжамен Гриво, фото из соцсети

Художник-акционист Петр Павленский, прославившийся своими перформансами в России и сбежавий во Францию, устроил такую "художественную акцию", что кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов.

На сайте, созданном Петром Павленским, появилось видео с участием Гриво сексуального содержания, сообщает газета Liberation.
Павленский написал пост в Facebook с рассказом, что Гриво, представляющий партию президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!", позиционирует себя как сторонник "единственный кандидат, у которого предвыборная кампания построена на защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей", и в то же время политик "мастурбирует на камеру и пытается привлечь этими видео молодых студенток".

42-летний Бенжамен Гриво после "подставы" Павленского снял свою кандидатуру и сказал:  "Я не хочу больше подставлять меня и мою семью, моя семья не заслуживает этого. Никто не должен подвергаться такому отношению". Гриво обвинил своих политических противников в травле его и его семьи и вмешательстве в частную жизнь.

Бенжамен Гриво - бывший пресс-секретарь правительства и министр.

Выборы мэра в Париже пройдут в марте. Главным претендентом является на пост мэра Парижа является действующий глава французской столицы Анн Идальго.

ИЧ

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