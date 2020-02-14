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Еда и вещи из отходов. В Лондоне у бизнесменов спрос на старьё

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Еда и вещи из отходов. В Лондоне у бизнесменов спрос на старьё

В Оксфорде работает ресторан, который готовит блюда из продуктов, не помещающихся на полках магазинов, а также имеющих нетоварный вид.

Ресторан получает их бесплатно из продуктового центра, в который со всех магазинов города свозится некондиция. Поэтому и цены в меню невысокие, при этом блюда всегда свежие и готовятся каждый день. Персонал состоит из волонтёров, среди которых есть судимые люди. Они помогают друг другу, пытаются стать частью команды.Сотрудники для сплочения корпоративного духа начинают свой день с общего завтрака.Часть доходов общепита идёт на благотворительность.

В Лондоне есть и другие энтузиасты, которые занимаются чем-то подобным. В частности, ряд бизнесменов создают из выброшенных вещей функциональные предметы. Команда основательницы подобного бизнеса Евгении производит сумки, чехлы и другое из материалов, которые подлежали утилизации. Этот бизнес позволяет создавать новые рабочие места, поддерживать ремесло. Отходы приносят предпринимателям реальные доходы.

Новое направление, которое назвали ресайклинг, набирает обороты, причём на необычные товары находятся свои покупатели. Бизнес не является убыточным, к тому же он приносит пользу окружающей среде. В ближайшее время английские предприниматели намерены создать пункты сбора старых вещей для дальнейшей переработки.

ПВ

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