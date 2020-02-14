Коронавирус: Латвия приготовилась к эпидемии смертельной болезни

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14 февраля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Медики, TPG / globallookpress.com

Рижское самоуправление готово к возможному закрытию учреждений и специальным мерам на случай распространения коронавируса. Так заявил латвийским СМИ исполнительный директор Риги Юрис Радзевич.

Мнение г-на Радзевича поддержала главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

«Наша задача – не допустить распространения вируса, так как он ведет к потерям – и человеческих ресурсов, и экономическим. В случае эпидемии будет значительно осложнена работа учреждений и школ. 10 февраля Европейская комиссия на специальном заседании рассмотрела новые возможные масштабы распространения коронавируса в Европе. Лучший из них – отдельно завезенные случаи. Однако, с учетом быстрого и непредсказуемого распространения вируса в Азии, прогнозируется возможная эпидемия в Европе. Поэтому комиссия постановила, что каждая страна должна быть готова к возможной эпидемии. Как уже сообщалось, все ответственные службы Латвии работают в режиме готовности».

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