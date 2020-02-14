День Святого Валентина принес латвийцам сюрпризы

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14 февраля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Свадьба, pixabay.com

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных латвийские власти решили преподнести жителям сюрприз: два самоуправления страны предлагают бесплатно зарегистрировать брак.

В этих самоуправлениях для того, чтобы заключить брак, нужно заплатить лишь государственную пошлину в размере 14 евро.

В одном самоуправлении страны участвовать в акции приглашаются пары, которые живут в незарегистрированном браке и воспитывают детей. Ожидается, что «да» сегодня скажут восемь пар. Регистрация браков начнется в полдень.

В другом самоуправлении сегодня зарегистрируют брак три пары. Акция проводится для популяризации семейных ценностей в обществе.

Но день Святого Валентина принес и некоторые проблемы латвийцам: неизвестные преступники разбили стеклянную дверь в свадебном салоне и похитили несколько дорогих и эксклюзивных платьев. Сотрудники магазина до сих пор не могут понять, а кому понадобился такой специфический товар? Как стало известно, салону нанесен крупный ущерб: несколько платьев были зарезервированы. Может Святой Валентин помог некоторым «влюбленным» не совершить ошибку?

День всех влюбленных стал особенно популярен в Латвии последние несколько лет. Особенно у молодежи. Люди более зрелого возраста относятся к празднику спокойно. Например, популярный латвийский певец Интарс Бусулис не считает, что День Святого Валентина его любимый праздник.

«Я не чувствую день Святого Валентина. Он как-то пришел в Латвию без разрешения. 8 марта или День Матери для меня ближе. Но чем больше праздников, чтобы поздравить наших дам – тем лучше!»

Да, прав Интарс! С днем всех влюбленных! Любовь – прекрасное чувство!