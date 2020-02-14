//В мире 13+
Российские пранкеры разыграли оппонента Трампа от имени Греты Тунберг
14 февраля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
14 февраля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Владимир Зыков
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Владимир Зеленский, президент Украины, придумал новый способ возвращения в состав страны восставших против Киева ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, который…
В мире
В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.
В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…
Почему приход красного китайского монстра совпал с началом кампании…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
Дебютный фильм режиссёра Александра Золотухина «Мальчик русский» вышел…
Эпидемия нового коронавируса стала темой новостей номер один. Она…
Мужчина упал и не мог больше идти. Вдруг его окружила стая волков
Структуры, подконтрольные миллиардеру, гражданину Израиля и резиденту…
В модном нынче английском языке есть устойчивое выражение – don't…
Рижское самоуправление готово к возможному закрытию учреждений…
14 февраля, стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи. К настоящему…
Обнародовано предсказание Марии Дюваль, экстрасенса из Франции, о ближайшем будущем, которое ждет Российскую Федерацию. Соответствующая публикация…
Врачи-онкологи рассказали о главном раннем признаке образования раковой опухоли печени человека. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое…
ЧП произошло в Таганроге. На улице Крюйса, в районе аквапарка, машина патрульно-постовой службы полиции ушла под лёд.
Специалисты в области медицины обозначили ранние симптомы, указывающие на инсульт головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад…
Синоптики в пятницу сообщили, что снег в Москве может растаять еще до прихода весны. Предполагается, что уже на следующей неделе в столицу придет атлантический циклон…
Жаркое из блогов
Свидетели Иеговы банальная секта как по организации, так по способам вербовки и удержания людей в секте. Активнейшие ходят по домам, ну точнее раньше ходили. Каждый…
У заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева будет три помощника - Михаил Тринога, Сергей Соболев и Олег Осипов. Все они занимали должности заместителей…
В Сыктывкаре треснуло здание на главной площади города. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Жилищной инспекции.
Виктория Корлякова окончила Школу-студию МХАТ. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Команда Че», «Врач», «Последний мент», «Анна-детективъ», «Год…
Решение команды Владимира Зеленского сформировать рынок земли на Украине по образцу Аргентины приведет к катастрофическим последствиям для бывшей советской республики…
Андрей Угланов и профессор Полеванов обсуждают проблемы возникновения озоновых дыр, фонтанов природного водорода на территории России и настоящую причину стремительного…
В Оксфорде работает ресторан, который готовит блюда из продуктов, не помещающихся на полках магазинов, а также имеющих нетоварный вид.
Знаменитая певица Адель, которой удалось похудеть на рекордные 45 кг, стала похожа на Анджелину Джоли. Такой вывод сделали поклонники артистки, увидев ее новые снимки…
Астролог Лилия Любимова предупредила всех влюбленных: в этом году День святого Валентина может закончиться ссорой. По словам специалиста, положение планет «подходит…
Директор департамента Африки МИД Российской Федерации Андрей Кемарский в пятницу, 14 февраля, заявил, что у США вызывают ревность успехи России в развитии сотрудничества…
В Астрахани с одного из перекрестков украли светофор. Как сообщил специалист группы информации и общественных связей Управления МВД РФ по Астраханской области Нурислям…
Пропавшую 4 января 2020 года в осетинском селении Кобань 44-летнюю женщину нашли убитой в доме, где она жила с бывшим работником прокуратуры Северной Осетии-Алании.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 14 февраля, поручил Центральной избирательной комиссии организовать подготовку к общероссийскому голосованию…
Ученые из Великобритании придумали способ, как сделать самолёты более экологичными. Ответ оказался прост – для этого всего лишь нужно снизить высоту полёта на 610 метров…
Претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. Они представились экоактивисткой…
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он поджег свою бывшую жену. Об этом сообщила…
Рижское самоуправление готово к возможному закрытию учреждений и специальным мерам на случай распространения коронавируса. Так заявил латвийским СМИ исполнительный…
Сегодня, 14 февраля, латвийские власти решили преподнести жителям сюрприз: два самоуправления страны предлагают бесплатно зарегистрировать брак. Для этого нужно заплатить…
Покупка акций Сбербанка –50% плюс 1 акция. Это инвестиция средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил…
Фитнес-тренер Яна Данькова, которая накричала на таксиста в Москве, временно не работает в фитнес-клубе в Одинцово. Там Данькова трудилась в качестве инструктора…
В прошлом месяце Меган Маркл и принц Гарри заявили о сложении королевских полномочий. Пара пообещала, что будут жить на два дома – в Великобритании и Канаде. Однако…
В Кремле в пятницу, 14 февраля, назвали враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева в Оман и встрече там с…
Специалисты в области здравоохранения назвали лучшие продукты питания для снижения артериального давления без приема медицинских препаратов. Данной теме посвящена…
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, кардиолог Мартин Холле назвал простой способ снизить кровяное давление всего…
СМИ сообщают, что принц Уильям и его жена Кэтрин взяли пример с герцога и герцогини Сассекских и запросили отпуск. Согласно последним данным, семейная пара заявила, что…
Владимир Жириновский явился на пленарное заседание Госдумы в белых перчатках и отказался пожимать руки депутатам. Это лидер ЛДПР объяснил профилактикой коронавируса.
Общество
Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ призвала усилить ответственность за пропаганду наркотиков.
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова поделилась своим несчастьем. Артистка оказалась госпитализирована вместе с сыном Василием.
В Подмосковье задержан финансист запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, который собрал на нужды группировки более 25 миллионов рублей…
Президент Российской Федерации Владимир Путин порекомендовал властям столицы увековечить имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По мнению главы государства, кроме памятной…
Двенадцать американских ветеранов – участников Второй мировой войны приедут на День Победы в Россию. Об этом заявил глава неправительственной организации Greatest…
Стало известно о заражении каронавирусом гражданина Франции на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Иокогама. Об этом…
«Saints Were White» – «Святые Были в Белом» – так называется роспись на стенах церкви в китайском городе Ухане, ставшим очагом коронавируса.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна согласилась рассказать о здоровье матери. Ранее стало известно, что артистка серьезно больна, однако её семья долгое…
Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, почему не следует брать пример с киногероев и "заливать" свежую рану спиртом. Ранее считалось, что такой метод дезинфекции…
Турецкие власти в пятницу, 14 февраля, усилили охрану посольства России в Анкаре после получения угроз в адрес российского посла Алексея Ерхова. Об этом сообщила…
Известная певица Алсу вышла в свет со своими дочками. Если младшую – Микеллу – многие зрители видят довольно часто, то старшая наследница артистки и бизнесмена…
Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства с его отцом.
Поставщики планшетов для всероссийской переписи населения пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств. Причина этому - карантин на фабриках…
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в День влюбленных, который широко отмечают на Западе 14 февраля, призналась в любви всем. Политик призвала людей быть проще и назвала…
Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Сейчас подтверждено 64 438 случая инфицирования, 1 383 человека погибли. Специалисты ВОЗ говорят, что заражение…
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил нежелание нового правительства отступать от старого курса. По его словам, в таком случае кабмин Мишустина может ждать та же…
Конфликт трех мужчин, вспыхнувший в центре Москвы, закончился стрельбой. Согласно последней информации осведомленных источников, в настоящий момент с инцидентом…
Киевское руководство намерено провести блицкриг в Донбассе к 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. С соответствующим заявлением выступили…
Житель Москвы написал заявление в полицию о хищении дорого ювелирного изделия. Соответствующую информацию в пятницу, 14 февраля, предоставили сотрудники пресс-службы…
Депутаты Госсобрания-Курултая Башкортостана предлагают установить запрет на розничную продажу алкоголя, если его реализуют в так называемых магазинах-кафе.
Происшествия
В пятницу утром, 14 февраля, произошло столкновение грузовой "Газели" и фуры на трассе в Тамбовской области. Погибли пять человек.
Специалисты из Роскачества объяснили, чем нужно руководствоваться при выборе вина для свидания или романтического ужина в День всех влюбленных. Выбор напитка зависит…