Российские пранкеры разыграли оппонента Трампа от имени Греты Тунберг

Претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. Они представились экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом.

Сандерс в рамках беседы с пранкерами заявил, что действующий президент США Дональд Трамп не признает проблему изменения климата и призвал "Тунберг" поспособствовать смене энергетической политики на российской территории. Политик также заявил, что "экоактивистка" делает невероятную работу и "дает ему хоть какую-то надежду".