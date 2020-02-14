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Российские пранкеры разыграли оппонента Трампа от имени Греты Тунберг

, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российские пранкеры разыграли оппонента Трампа от имени Греты Тунберг
Берни Сандерс, Xinhua
Претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. Они представились экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом.
 
Сандерс в рамках беседы с пранкерами заявил, что действующий президент США Дональд Трамп не признает проблему изменения климата и призвал "Тунберг" поспособствовать смене энергетической политики на российской территории. Политик также заявил, что "экоактивистка" делает невероятную работу и "дает ему хоть какую-то надежду".
 
Когда пранкер, который представился отцом Греты, попросил у Сандерса совета, как ответить на "приглашение в РФ", тот заявил, что Москва может ее использовать в своих целях. Он также призвал "девочку" хорошенько подумать перед поездкой.
ЕТ

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