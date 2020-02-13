Лукашенко встал на тропу информационной войны с Россией

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13 февраля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен отказаться от вещания на территории Белоруссии российского телевидения, которое угрожает суверенитету страны. Александр Григорьевич уверен, что российский телепродукт плохого качества.



Белорусский президент сделал посылы, что необходимо развивать отечественные СМИ, требуется своя телепродукция, все белорусские каналы должны быть заточены под собственную политику, независимую от России.

Что касается российских информационных материалов, то они будут оцениваться специальными экспертами.



Совещание шло за закрытыми дверями. Лукашенко добавил, что российское телевидение мешает торговле между государствами. Белорусское телевидение гораздо честнее российского варианта. В Белоруссии СМИ излагают всю информацию объективно, отметил Александр Григорьевич.



Лукашенко осознаёт, что его государство ждёт непростое время. Информационная ложь, по мнению Александра Григорьевича, выкашивает сознательность и объективное восприятие политики. Поэтому информационный контроль необходимо устанавливать именно сейчас, так как многие медийные потоки крайне деструктивны, заключил Лукашенко.



Трещина в отношениях Москвы и Минска произошла после того, как стороны не смогли договориться о дальнейших условиях в сфере интеграционного процесса. Белорусское руководство посчитало, что Россия угрожает суверенитету соседнего государства



