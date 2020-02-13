Латвийский священник решил раздать влюбленным 30 помолвочных колец

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13 февраля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кольцо на руке невесты, pixabay.com

Эта неделя в католической общине латвийского города Сигулда объявлена «неделей любви». Католический священник Рихард Раснацис решил провести акцию «Возьми кольцо и сделай предложение!», для которой он приготовил 30 помолвочных колец.

Целью данной акции является поощрение обручения пар, когда «любовь процветает, но не хватает лишь мелочи для того, чтобы сделать следующий шаг в отношениях». Но, священнослужитель предупредил, что если влюбленные сомневаются, то он приглашает их на курсы. Именно! На курсы для влюбленных.

В данной акции могут участвовать все пары, которые находятся в серьезных отношениях.

«Они не обязательно должны быть католиками или христианами, не обязательно должны быть из Сигулды. Конечно, это должны быть совершеннолетние люди и свободные, которые не состоят в браке. Они не обязаны венчаться в нашем приходе, но главное должны иметь серьезные отношения», - отметил Рихард Раснацис.

Неделя любви в католическом приходе закончится 16 февраля, когда во время богослужения будут благословлены обручальные кольца.