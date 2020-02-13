День Святого Валентина: праздник, посвященный своей половинке

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13 февраля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мужчина и женщина, pixabay.com

14 февраля во многих странах празднуют День Святого Валентина. Принято этот праздник посвящать своей половинке. Недаром его Днем всех влюбленных.

Считается, что покровителем всех влюбленных является Святой Валентин. История праздника датируется с 269 года и объединяет в себе традиции как Древнего Рима, так и христианского мира. Кстати, католическая церковь признает, как минимум, трех мучеников, известных под именем Валентин.

Существует несколько легенд о Святом Валентине. Но, по душе многим влюбленным пришлась следующая: Валентин был священником в Древнем Риме. Когда император Клавдий запретил воинам жениться, чтобы они не отвлекались от службы, то Валентин тайно венчал влюбленных. За это он был приговорен императором к смерти.

Другая история гласит, что перед казнью Валентин написал прощальное письмо слепой девушке, которая полюбила его. Своим письмом и своей любовью он исцелил девушку. Свое послание Валентин «оформил» в виде сердца. Прочитано оно было уже после казни – 14 февраля. С тех пор, как гласит легенда, 14 февраля именуется Днем всех влюбленных. А символ праздника – валентинка!

Кстати, создание первой открытки в виде сердечка приписывают герцогу Орлеанскому в 1415 году. Мужчина сидел в темнице и сочинял любовные послания своей супруге… в виде сердечка.

Католическая Европа полюбила этот праздник. Широко он стал отмечаться с 13 века. Принято в День всех влюбленных дарить своей половинке сладости, милые подарки и, конечно, объясняться в любви. Кстати, во Франции день Святого Валентина считается днем «драгоценностей». В этот день мужчины непременно должны подарить своей любимой ювелирное изделие. В холодной Англии другая традиция: незамужняя девушка встает с восходом солнца, становится возле окна и смотрит на проходящих мужчин. Согласно поверью, первого мужчину, которого она увидит, и есть ее суженый.

Итак, Европа ждет Святого Валентина!