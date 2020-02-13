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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В сети обсуждают видео с танцующим с девушкой в ночном клубе Владимиром Зеленским

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

В сети обсуждают видео с танцующим с девушкой в ночном клубе Владимиром Зеленским
Maksym Polishchuk, globallookpress.com

А вы когда-нибудь танцевали с президентом? В сети появилось видео, на котором запечатлен танцующий в ночном клубе президент Украины Владимир Зеленский.  В обычной черной футболке Зеленский  беззаботно танцует в компании друзей и красивой блондинки.

Видео появилось в соцсети Tik Tok. Фолловеры заинтересовали девушкой, которая находилась рядом с украинским президентом. Оказалось, что в ночном клубе Зеленский отдыхал с супругой Еленой до того, как победил на выборах президента Украины.
"А вы когда-нибудь танцевали с президентом?" - подписал ролик автор видео.

ИЧ

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