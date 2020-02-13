Стивен Кинг рассказал, зачем продал права на съемку школьнице из Томска

Популярный американский писатель Стивен Кинг отреагировал на сообщение о продаже прав на экранизацию одного из его рассказов школьнице из Томска Диане Костыриной. Известно, что контракт был подписан на сумму в 1 доллар.
«Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне», - высказал писатель.
Стивен Кинг надеется, что экранизация его произведения будет успешной.
Ранее сообщалось, что сделка состоялась в рамках проекта «Долларовый малыш», где начинающие режиссёры со всего мира могли приобрести права на экранизацию рассказов писателя всего за 1 доллар. В России проводится ежегодный фестиваль Dollar Baby Russia..