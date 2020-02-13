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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Стивен Кинг рассказал, зачем продал права на съемку школьнице из Томска

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Стивен Кинг рассказал, зачем продал права на съемку школьнице из Томска
Фото: Стивен Кинг, MediaPunch/face to face/globallookpress.com

Популярный американский писатель Стивен Кинг отреагировал на сообщение о продаже прав на экранизацию одного из его рассказов школьнице из Томска Диане Костыриной. Известно, что контракт был подписан на сумму в 1 доллар.

«Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне», - высказал писатель.

Стивен Кинг надеется, что экранизация его произведения будет успешной.

Ранее сообщалось, что сделка состоялась в рамках проекта «Долларовый малыш», где начинающие режиссёры со всего мира могли приобрести права на экранизацию рассказов писателя всего за 1 доллар. В России проводится ежегодный фестиваль Dollar Baby Russia.. 

БА

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