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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Китае сегодня начали применять новый метод диагностики на коронавирус

, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае сегодня начали применять новый метод диагностики на коронавирус
Wang Xiao, globallookpress.com

Китайские медики опубликовали последние новости по коронавирусу. С четверга, 13 февраля, всех пациентов с подозрением на коронавирус начинают проверять согласно новому клиническому методу, сообщает kp.ru.

Ожидается, что этот метод даст более точный результат.  О вспышке нового вируса в провинции Хубэй власти Китая заявили в конце декабря прошлого года. Эта провинция оказалась эпицентром распространения нового вируса.

Оказалось, что каждый второй тест на коронавирус мог дать ошибочный результат. По информации на вечер среды, 12 февраля, в комиссии по здоровью провинции Хубэй сообщили о смерти  1310 человек из-за коронавируса.

Общее число заболевших достигло 48206 человек. Вылечились и выписаны из больниц 3441 человек,  в том числе трехмесячный ребенок. 

Провинция Хубэй недавно провела проверку ранее предполагаемых случаев заболевания и внесла изменения в результаты диагноза. Диагнозы новым пациентам поставлены согласно новой классификации диагнозов.

Вакцины от коронавируса в мире еще не создано. На конференции ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) определили, что тестирование препаратов, созданных в лаборатории, начнется через 3-4 месяца.

 

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