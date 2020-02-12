Экспертный источник: Отказал один двигатель у самолета… И что? Долетим на другом

//В мире 13+

12 февраля 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кабина самолета, фото автора

Полет латвийской компании AirBalticиз Риги в Малагу был прерван из-за отключения двигателя. Лайнер совершил вынужденную посадку в Бордо. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщают латвийские СМИ, во время полета «ВТ677» капитан сообщил, что выключается один из двигателей. Согласно инструкции, полет был прерван. Вынужденная посадка в Бордо. Пассажиры не пострадали.

Насколько опасно была ситуация с отключением двигателя?

«Аргументы Недели» попросили прокомментировать данную ситуацию европейского эксперта в области авиации.

«То, что командир принял решение о вынужденной посадки – совершенно правильно. Кстати, такое решение принимает только командир. Действительно, есть такая инструкция. Единые правила в авиации: в случае отказа двигателя требуется произвести посадку на ближайшем пригодном аэродроме для данного типа самолета. Как правило, большинство аэропортов Европы имеют ВВП длинной 2, 5 км. В рижском аэропорту ВВП 3, 100 км. Недавно увеличили. Такая полоса безопасна для посадки данного типа самолета. Насколько опасна ситуация? Данная ситуация никакой угрозы для пассажиров не составляет. Самолет может долететь на втором двигателе до запасного аэродрома. Отказал один двигатель…. Долетим на другом! Разумеется, следует выяснить, что произошло с двигателем. Но есть одно но…. Технический персонал имеет право производить ремонтные работы самолета при условии, что у них есть допуск на данный тип самолета. В Бордо таких техников нет. Потому что там, скажу проще, «не водятся» такие лайнеры. Данный тип самолета закупила только Латвия…. У завода банкрота. Правда сейчас завод, который выпускал ВТ677 выкупил завод Airbus.