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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Кто управлял погромами в Казахстане через WhatsApp?

, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Кто управлял погромами в Казахстане через WhatsApp?

По версии правоохранителей Казахстана, конфликт в Жамблыской области произошёл на бытовой почве. Кто-то кому-то не уступил дорогу. Участники быстро помирились. Однако через несколько часов в селе Масанчи появились вооружённые люди и начали поджигать дома, автомобили.

В этом районе проживают дунгане, которые переехали в позапрошлом веке из Китая в Казахстан. После конфликта они 7-8 февраля в спешном порядке покинули Казахстан, спасаясь в Киргизстане.

Эксперты считают, что ситуацию специально спровоцировали, так как напавшие на дунган были одинаково одеты и вооружены. Они были оповещены посредством мобильного приложения WhatsApp. Вот тут и выяснилось, что официальная власть вызывает меньше доверия людей, чем фейковые рассылки в мессенджере. Остановить рассылку ложной информации не помогает даже уголовная система.

Это очень опасная ситуация. Когда доверие к власти сокращается, то доверие возрастает к «слухам и домыслам». WhatsApp в случае с конфликтом в Казахстане сыграл роль военно-политического инструмента. К примеру, в прошлом году население страны выходило с протестом на улицы из-за того, что кто-то разослал информацию о переносе из Китая 55 промышленных предприятий. Сотрудники спецслужб не могут, да и не заинтересованы в поиске распространителей дезинформации. Специалисты отмечают, что конфликт в Жамблыской области может быть не последним.

ПВ

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