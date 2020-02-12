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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Португалии арестованы счета богатейшей женщины с российским гражданством

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Португалии арестованы счета богатейшей женщины с российским гражданством
pixabay.com

Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш. Об этом сообщает «РИА - Новости» со ссылкой на газету Diário de Notícias.

Известно, что ведомство потребовало арестовать счета душ Сантуш, ее мужа Синдики Доколо и бизнес-партнера Паулы Оливейры в рамках судебного разбирательства против бизнес-леди в Анголе. Позднее эту информацию подтвердили в компании Efaces, совладелицей которой является Изабель.

В компании также заявили:«Efacec» и его акционеры являются отдельными организациями. Их счета не были заморожены ни в Португалии, ни в любой другой стране. 

Forbes оценивает состояние Изабель душ Сантуш в 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых жителей Африки и самой обеспеченной женщиной континента.

Ранее известная пианистка-виртуоз Анджела Хьюитт внезапно лишилась своего рояля, который стоил более 190 тысяч долларов.

ЕЧ

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