Депутат Госдумы: Выборы в Азербайджане поразили предвзятыми подходами европейских наблюдателей

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12 февраля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Парламентские выборы в Азербайджане поразили предвзятыми подходами и двойными стандартами европейских наблюдателей. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ традиционно выступает с резкой критикой процесса подведения итогов. Глава этой миссии, украинский депутат Артур Герасимов заявил, что якобы были созданы условия для участия, но не было создано условий для победы.

«Но условия для своей победы должны создавать сами кандидаты, завоевывая доверие у своих избирателей. Партия «Ени Азербайджан», возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, вне сомнения пользуется огромным авторитетом у населения, что и отражают предварительные итоги голосования. Немногочисленные нарушения, которые, кстати, уже оперативно расследует ЦИК республики, никак не могут повлиять на легитимность выборов. Обвинения в непрозрачности и недемократичности – просто, извините за непарламентское, «притянуты за уши», – отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что досрочные выборы в Милли Меджлис были конкурентными, абсолютно открытыми и прошли в полном соответствии с демократически избирательными стандартами. Это было зафиксировано наблюдателями от СНГ, в числе которых были и депутаты Госдумы.