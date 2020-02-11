Первая вакцина против коронавируса, который получил имя COVID-19, может быть готова через 18 месяцев

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11 февраля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Новый коронавирус из Китая, напугавший мировое сообщество, получил официальное имя. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, вирус будет называться Covid-2019.

"Официально название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими", — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Кроме того, глава ВОЗ отметил, что по прогнозам медиков, первая вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова через 18 месяцев