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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В американском зоопарке на День влюблённых можно будет назвать таракана именем бывшей и скормить хищнику

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

В американском зоопарке на День влюблённых можно будет назвать таракана именем бывшей и скормить хищнику

В Американском зоопарке на День влюблённых можно будет назвать таракана именем бывшей — и скормить хищнику. День Святого Валентина романтичный праздник с подарками, цветочками, конфетками и открытками. Но далеко не для всех.

Если вы только что расстались со своей половинкой, а душа требует мести, то прекрасную акцию для подобных случаев придумали в зоопарке. Сан-Антонио Для всех брошенных и несчастных там готовы запустить акцию Cry Me a Cockroach.

Всего за пять долларов любого понравившегося вам таракана назовут именем вашего бывшего или бывшей и скормят его местному животному. А за 25 долларов удаву можно будет скормить целую крысу с ненавистным имечком. Это для тех, у кого расставание было особенно жестким и бурным.

«Креативненько. Таракан Катя!», «Кажется мои планы на 14 февраля резко поменялись. В Сан-Антонио не поеду, тараканов и в Росси наловить можно», «Ну не сложились у вас отношения. Тараканы-то тут причем? Жалко их!», - комментируют новость в Сети.

БИ

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