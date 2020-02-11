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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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США потратили на поддержку своих граждан 3 триллиона долларов, которые уплыли в Китай

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

США потратили на поддержку своих граждан 3 триллиона долларов, которые уплыли в Китай

Если раскрутка холодной войны между США и Китаем всё-таки идёт по пути коронавируса, то мы сейчас наблюдаем ответ Китая американцам, потому что для американской экономики снижение промышленного производства в Поднебесной - это катастрофа. Пострадают от этих проблем, скорее всего, сланцевые производители газа в Соединенных Штатах. Если Китай продлит карантин дальше, чем на квартал, то американская экономика понесёт крупные убытки, рассказывает в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ член Президиума по внешней и оборонной политике, математик и финансовый аналитик, выпускник Бауманского университета Александр Лосев.

Потребители Китая - это 30% люксовых товаров, Китай - производитель смартфонов и компонентов для автомобильной промышленности. Почему Трамп начал торговую войну? США внедрили программу снижения налогов, фискальную инфляцию и т.д. В результате у американских граждан, у американских компаний стало больше денег, и Трамп думал, что все эти деньги начнут работать на Америку, а они начали просто больше покупать китайского, и резко вырос дефицит торговли между США и Китаем. То есть, США потратили 3 триллиона долларов на поддержку своих граждан, и это все уплыло в Китай. Вот и  причина торговой войны, и сейчас мы видим, что у американских корпораций акции уходят в небеса, все выше и выше в стоимости своей.  Если Китай закрывается на карантин, расширяться американцам некуда,  всё уже окучено.

Возможно, следующим шагом Трампа станет возврат американскими компаниями производства из Китая в США.  Китай компенсирует экономические потери  денежной эмиссией,  на что раньше никогда бы не решился. Уже появилась информация, что Народный банк Китая запускает программу финансирования на 1 триллион 200 миллиардов юаней. Такого не было до 2004 года, и первый транш в 150 миллиардов юаней уже получен. Триллион 200 миллиардов юаней – это 171 миллиард долларов. Юань падает на 2% к доллару до уровня 7, но никто Китай уже не обвиняет в манипуляции, все понимают, что это естественно. Он воспользовался той самой логической ошибкой, когда вспышка объявлена эпидемией. Если эта ситуация с так называемой эпидемией продлится первый квартал, то мировая экономика потеряет 200-250 миллиардов долларов. Это много, но это не страшно, потому что центральные банки допечатают.

Подробнее смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.

ПВ

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