Отказ от бензиновых машин и ограничение употребления мяса – на что готовы в Европе ради экологии?

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11 февраля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Завод, pixabay.com

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране с 2035 года. Об аналогичных планах заявляют и многие другие страны Европы. Изначально предполагалось, что запрет «неэкологичных» автомобилей произойдет не ранее, чем в 2040 году, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

26-я конференция ООН, которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго, во многом будет посвящена изменениям климата и, в связи с этим, ограничению любого «излишнего потребления». Уточняется, что 2020 должен стать годом, когда «изменится ход глобального потепления, и более чистое, зеленое будущее станет реальным для всех».

Это означает не только полный отказ от бензиновых, дизельных и даже гибридных автомобилей, но и резкое снижение потребления мяса в мире. Животноводческие фермы и птицефабрики, как считают экологи, выбрасывают в атмосферу слишком много СО2.

В Европе уже началась общественная и медийная «антимясная» кампания, целью которой является если не полный запрет потребления мяса, то, по крайней мере, введение дополнительного налога на него. Эксперты рассчитали, что такие меры должны привести к сокращению потребления мяса на 67%. Цены на «натуральное» мясо, по мнению общественных активистов, в этом случае должны подняться минимум на 25%-50%.

На очереди кампания по ограничению потребления продукции легкой промышленности. Фэшн-индустрия выбрасывает в атмосферу больше СО2, чем авиа- и автотранспорт, вместе взятые. Многие экологи-радикалы уверены, что цены на одежду должны существенно вырасти, а любые распродажи и скидки необходимо отменить в принципе - дороговизна товаров заставит людей во всем мире практиковать более ответственный подход к потреблению.