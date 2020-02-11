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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Почти 400 населенных пунктов остались без света на Украине

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Почти 400 населенных пунктов остались без света на Украине
лампочка, pixabay.com
Около 400 населенных пунктов в 11 областях Украины остались без электроснабжения. В Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям во вторник, 11 февраля, сообщили, что это случилось из-за непогоды.
 
Шквалистый ветер и налипание мокрого снега на провода привели к обесточиванию 380 населенных пунктов. Оказались повреждены крыши боле сотни зданий.
 
В настоящий момент бригады облэнерго занимаются восстановлением электроснабжения. Коммунальные службы в свою очередь проводят активные работы по ликвидации последствий непогоды. Пока не сообщается, когда в дома вернется свет.
ЕТ

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