Почти 400 населенных пунктов остались без света на Украине

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Соловьёв заинтересовался, в каком состоянии была рассмеявшаяся из-за размера прибавки льгот телеведущая
Убившая мать омская школьница "кричала, чтобы врачи помогли парню, а не маме". Соседи рассказали подробности трагедии
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11 февраля 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Соловьёв заинтересовался, в каком состоянии была рассмеявшаяся из-за размера прибавки льгот телеведущая
Убившая мать омская школьница "кричала, чтобы врачи помогли парню, а не маме". Соседи рассказали подробности трагедии
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