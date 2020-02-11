МИД Латвии произвел демарш

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11 февраля 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Флаг Латвии на здании в Риге, Danil Shamkin / globallookpress.com

Вчера, 10 января, в МИД Латвии к государственному секретарю Андрису Пелшсу был вызван посол Дании Флемминг Стендерс. Министерство иностранных дел Латвии недоумевает по вопросу о гражданке Кристине Мисане, которую власти Дании хотят выдать властям ЮАР.

Речь идет о гражданке Латвии Кристине Мисане, которую власти Дании хотят выдать ЮАР для начала уголовного преследования за то, что она вывезла свою дочь из Южно-Африканской Республике от мужа-тирана. «Аргументы Недели» писали об этом 8 февраля.

Почему МИД Латвии вызвал посла Дании?

«Уважая систему юстиции Дании, Латвия выражает недоумение в связи с целеустремленностью Дании, с которой гражданка Европейского Союза выдается для суда третьей стране, в которой на международном уровне констатированы нарушения прав человека», - говорится в заявлении МИД Латвии.

Министерство иностранных дел Латвии призывает Данию обратить внимание на здоровье г-жи Мисане, поскольку Кристине начала голодовку.

В чем суть вопроса?

Кристине Мисане с 2018 года находится в тюрьме Копенгагена. По пути в Мозамбик ее задержали в аэропорту столицы Дании. Г-жа Мисане находилась в розыске Интерпола. По закону ЮАР, за «похищение» собственного ребенка, матери грозит до 15 лет тюрьмы. На сегодняшний день гражданка Латвии находится в тюрьме Копенгагена. Власти Дании решают вопрос – освободить ее или нет. Но прокуратура Дании решила не ждать решения суда, а 12 февраля выдать Кристине Мисане властям ЮАР.

МИД Латвии выразил недоумение с такими действиями прокуратуры Дании.

Есть ли результат после общения МИД Латвии с послом Дании?

Только стало известно, что выдача гражданки Латвии властям ЮАР временно откладывается. 14 февраля Кристине Мисане сможет участвовать в судебном заседании, на котором будет рассматриваться ее возможное освобождение, оценивая, не отбыла ли она уже предусмотренное наказание или все же следует Мисане выдать ЮАР.

Браво, МИД Латвии! Так держать! Своих граждан надо отстаивать!