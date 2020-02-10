Посол России в Латвии: Мы своих не бросаем

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10 февраля 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

В Риге состоялась ежегодная пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова. Разумеется, поднимался и вопрос о жизни и помощи русскоязычным Латвии. Увы, конкретики никакой!

Если честно, то я, как журналист, перестала ходить на пресс-конференции в посольство РФ в Латвии. Почему? Не хочу! Расстраиваюсь. Больно за наших соотечественников. Устала, как оказалось и не только я, слушать «обтекаемые речи». Понимаю! Дипломатия! Но есть и живые люди. Я высказываю личное мнение. Например, мне доставляет огромное удовольствие общаться с послом РФ в Эстонии: чудный человек и умнейший дипломат Александр Михайлович Петров. Всегда с нетерпением жду интервью с ним: четко, конкретно и ясно!

Итак, ежегодная пресс-конференция в посольстве РФ в Латвии.

Моя коллега из журнала «Русский мир» Алла Березовская больше месяца желала задать один вопрос… Не спешите! Сейчас и до вопроса дойдем. Этот самый вопрос публицист Березовская пыталась задать главе МИД РФ г-ну Лаврову на ежегодной пресс-конференции в Москве, которая состоялась 16 января. Помню, сидели мы рядышком и Аллуся (уж простите меня) тянула руку, чтобы спросить о наболевшем, увы! Желающих пообщаться с Сергеем Викторовичем Лавровым было очень и очень много!

И вот настал «звездный час» публициста Березовской! Девушка она талантливая, остра на язык и зрит в корень проблемы!

Итак, вопрос.

«Что в нынешней российской дипломатии представляют собой жесткие, незамедлительные ответные меры? Мы о них часто слышали. Но, если честно, не видели. Что было предпринято в ответ на уничтожение советских и русских памятников в Польше, на Украине, в других странах? На запрет российских СМИ в странах Балтии –Спутник Эстония, Балтньюс? На запрет в Латвии учиться на русском языке в государственных и даже частных школах? Как Россия может сегодня защитить своих граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, от преследования местных властей? В Вильнюсе уже шесть лет сидит в тюрьме полковник в отставке Юрий Мель, больной диабетом. Его осудили за участие в январских событиях 1991 года. Почему Россия за шесть лет не обменяла своего гражданина, офицера армии? Вот, например, Израиль сейчас вытащил свою девушку из российской тюрьмы. Какие дипломатические меры для решения всех этих проблем есть в арсенале России?»

Я понимаю, «у кого что болит, тот о том и говорит». Объемно, но наболело!

Ответ посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова: «Встречный вопрос – хочется попробовать наших ответных реакций? Но я хотел бы всех нас предостеречь от легкой дороги «дипломатии канонерок», это очень легко. Это то, что мы сегодня видим в арсенале одной мировой державы и то, что становится для них нормой. Сидишь не так? Получи! Говоришь не то? Получи!

Но только при этом как-то забывается о суверенитете, о невмешательстве во внутренние дела других стран. Банальная фраза – веди себя как мировой полицейский. Это не наш путь. И более того – не всегда нашу работу в этом направлении мы предаем публичности. Были такие истории и здесь, знаю, но говорить не буду.

Совершенно справедливая постановка вопроса. Но можно по-разному все это интерпретировать. Вы говорите о реакциях? О недружественных высказываниях, враждебных акциях? Собака лает, а караван все равно идет. Пускай высказываются! У нас свободный мир!

В конце концов, дурость каждого клоуна определяется тем, что он сам демонстрирует. Но, если это говорит ответственное лицо, представитель власти, как вот недавно здесь один из местных руководителей заявил, что его герои – легионеры Ваффен СС. Замечательный каминг-аут. Ну что ж, скажи, кто твой герой, а я скажу, кто ты…Напомню и другой случай. Недавно один не очень умный журналист распустил язык на грузинском ТВ. Туда не летает «Аэрофлот» до сих пор. А ведь налаживались уже отношения…»

Публицист Алла Березовская «не унималась»! Ее очень интересовал вопрос об узнике Юрии Меле! Почему же офицера и гражданина РФ не обменяют!

«Не знаю…. Значит этот день еще не наступил. Поймите, переговоры иногда идут десятилетиями, а иногда удается решить вопрос в одночасье. Мы никого не выкупали, мы ведем переговоры. Не всегда они успешны. Вы вот про вильнюсский случай спрашиваете, а возьмите ребят, которые были похищены и сидят в Штатах. И получают там сроки по 99 лет. За что? За провокации спецслужбы. Провокация? А люди сидят. Непростое дело. Там, где мы можем помочь, мы это делаем, где не можем – стараемся дальше работать. Мы своих не бросаем», - ответил г-н Лукьянов.

Данный ответ вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Привожу пример.

А.К.: «Скользко. Болтология и беззубая политика!»

Д.И: «Досиживает свой срок. Кабы чего не вышло…»

В.П. «Своих – это граждан РФ?»

Э.Т: «Бросали всегда и будете бросать дальше…Чего стоят миллионы русских за рубежом…»

Данное мнение людей есть в открытом доступе социальных сетей!

Я помню, на очередной конференции в посольстве РФ в Латвии, несколько лет назад, кто-то из СМИ спросил о насущном русском вопросе: про систему обучения только на латышском языке. Русских школьников, разумеется. Ответ посла несколько удивил представителей СМИ: «Хотите учиться на русском – поезжайте в Россию». Легко сказать.

Да уж… Где родился, то там и сгодился. Рассчитывать, видимо, следует только на себя! Я поняла это однозначно! Политика больших людей! А мы просто «маленькие».

Попробую задать данный вопрос послу РФ в Эстонии….