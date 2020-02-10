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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Леса Бразилии находятся под угрозой исчезновения

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Леса Бразилии находятся под угрозой исчезновения

За первый месяц нового года в Амазонии был вырублен рекордный объём леса. Многие это связывают с руководством страной Жаиром Болсонару.

По мнению бразильского президента, экономика государства намного важнее экологической составляющей мира. По мнению лидера Бразилии, индейцы должны жить в нормальных человеческих условиях. Часть вырубленной территории будет отдана под нужны промышленных компаний, фермеров.

В Бразилии происходят регулярные столкновения индейцев и владельцев добывающих компаний. Несмотря на то, что национальная комиссия страны указала на незаконность добычи полезных ископаемых на землях, где проживают индейцы, к мнению специалистов никто не прислушался.

На сторону президента перешла даже наука. Учёные из Университета Колорадо заявили, что кислород вырабатывается не лесами, а океаном.  На стороне президента стоят и аграрии. Для них получение новых пастбищ и пашенных земель является необходимым условием развития.

В лесах Амазонии обитают редкие виды животных, которые после рубки деревьев не могут найти себе место для жизни и погибают. Многие индейцы и не догадываются, что они живут в государстве и в нём имеется президент. Они больше всего страдают от вырубки деревьев, и им приходится уходить дальше в сельву.

ПВ

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