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10 февраля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Alexander Rekun

Вооружённые силы «Незалежной» стали перестраиваться на западный формат. Назначены новые командующие, созданы новые штабы. В Министерстве обороны страны заявили, что военная инфраструктура прошла модернизацию. Современные военные базы созданы близ российской границы в Мариуполе и Северодонецке. Военное руководство Украины отмечало ранее, что модернизация армии происходит в военных условиях во время продолжающегося конфликта с Россией.



На встрече с государственным секретарём США Майком Помпео украинский президент Владимир Зеленский сказал, что его страна нуждается в новом вооружении.

Вашингтон планирует выделить Украине финансовые средства на оборону страны. Большое внимание американцы пытаются уделить укреплению украинского флота.

Руководство вооружёнными силами Украины намерено поставить в Азовском море современный флот по стандартам НАТО.



Украина несколько недель назад приняла новую военную стратегию. Согласно её положению, руководство страны намерено вернуть контроль над утерянными территориями.



Однако многим украинским планам не суждено сбыться. Население Украины понимает, что военная риторика ведёт страну к социальному кризису. Продолжение конфликта на Донбассе подрывает и без того слабую украинскую экономику. Страна нуждается в спокойном мирном существовании.







