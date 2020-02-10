Лукашенко не готов продать родину. Взамен интеграции придут рыночные отношения

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10 февраля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Kremlin Pool

Момент истины, который предрекал президент Белоруссии Александр Лукашенко, наступил. Братские государства плавно перестраиваются на рыночные отношения. Вследствие этого белорусам придётся затянуть пояса. После последней встречи Путина и Лукашенко стало ясно, что по многим вопросам договориться им так и не удалось.



В частности, Минск будет покупать нефть в России по мировым ценам. В администрации российского президента сообщили, что цена на сырьё формируется с учётом мировых цен. Такой поворот событий негативно отразится на бюджете Белоруссии.



Препятствием для построения взаимовыгодного диалога между Минском и Москвой стал интеграционный процесс. Никакого продолжения в плане прорабатывания «дорожных» карт стороны проводить не собираются. Как считают белорусские политики, Лукашенко не готов продать Родину. Для Белоруссии это означает, что большая часть контрактов сворачивается. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены сократить производственные мощности почти наполовину. Поиск альтернативных поставщиков нефти у белорусских экспертов вызывает большие сомнения.



Лукашенко вынужден будет сократить численность государственного сектора. Часть предприятий придётся передавать в частную собственность. Всё это повлечёт ухудшение жизни населения. Такого расклада событий Лукашенко никак не ожидал накануне президентских выборов.



