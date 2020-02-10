Европейский авиаэксперт прокомментировал для АН инцидент с жесткой посадкой Boeing в Усинске

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10 февраля 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Самолет Boeing 737, Horst Galuschka / globallookpress.com

После жесткой посадки Boeing 737, который следовал по маршруту Москва-Минусинск, авиакомпания Utair озвучила свою версию.

По мнению авиакомпании, всему виной был непрогнозируемый сдвиг ветра, но благодаря профессионализму пилотов самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. А уже потом у лайнера произошел подлом основных стоек шасси.

В Росавиации назвали причиной инцидента проблему шасси: полет проходил в штатном режиме, но, когда самолет пошел на посадку, у него сложилась задняя стойка шасси.

Российские эксперты продолжают устанавливать причину жесткой посадки.

«Аргументы Недели» попросили высказать свое мнение европейского эксперта в области авиации.

«Я могу озвучить свою точку зрения. У меня нет оснований говорить о непрофессионализме пилотов – не летал вместе. Работодатель лучше знает профессиональные навыки своих пилотов. Но, у меня, как пилота с 35 стажем, есть некоторые сомнения. Например, авиакомпания сетует на непрогнозируемый сдвиг ветра. Есть правило: все пилоты (любой авиакомпании) ежегодно отрабатывают действия на тренажере со сдвигом ветра. Данное погодное явление для пилотов не должно быть неожиданным. Далее, я действительно не могу понять, как нужно было рулить, чтобы сломать стойки шасси??? Да еще назад! В самом худшем случае!! шасси разошлись бы в стороны по оси их перемещения. Я думаю, что над торцом (начало полосы) полосы ВПП самолет потерял скорость, командир потянул штурвал на себя, чтобы удержать лайнер от «провала» и тем самым вывел самолет на второй угол атаки, где действия рулей противоположны. Что это значит? Пилот потянул штурвал на себя, а самолет пошел вниз. Вот вам и удар хвостом и сломанные стойки шасси. Такое мое мнение. Кстати, прошла информация, что сложилась задняя стойка шасси. У самолета не бывает задней стойки шасси! Исключение составляет ИЛ-62. Далее, на рулении может сломаться стойка шасси только у турбопропеллерного самолета, определенного типа и только в двух авиакомпаниях мира, и только правая. Простите, называть компании не буду. Могу только сказать, что одна компания уже избавилась от таких самолетов».