Русский союз Латвии потребует от властей страны прекратить прославление нацизма

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9 февраля 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Участники антифашисткой акции в Латвии

В понедельник, 10 февраля, в 10 часов утра, сопредседатели «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов передадут открытое письмо властям Риги о запрете на прославление нацизма в стране. Такое письмо подписали 38 депутатов ЕП из 16 стран Евросоюза и 5 политических групп Европарламента.

Данное письмо адресовано правительству Латвии, Сейму, Рижской думе. Ежегодно власти Риги выдают разрешение на шествия в честь легионеров двух латвийских дивизий Waffen –SS. Открытое письмо будет передано мэру Риги Олегу Бурову, премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу и председателю Сейма Инаре Мурниеце.

«Мы, депутаты Европейского парламента, обращаем ваше внимание на резолюцию ЕП от 25 октября 2018 года об увеличении насильственных действий неонацистов в Европе», - сказано в письме.

В данной резолюции парламент призывает все страны ЕС «к общей культуре памяти, осуждающей совершенные в прошлом преступления фашистов».

Напомним, что ежегодно 16 марта в Риге проходит шествие латышских легионеров, служивших в Ваффен-СС.

Официальная позиция Латвии такова, что 16 марта не является официальным памятным днем в Латвии, но история легионеров иллюстрирует трагедию латвийского народа.

Какое отношение к трагедии латвийского народа имеют отношение легионеры Выффен-СС – непонятно….

Продолжение следует.