Маск вспомнил о самой плохой работе в жизни

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9 февраля 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Американский миллиардер Илон Маск вспомнил свою худшую работу. По словам предпринимателя, это был тяжёлый и опасный труд на лесопилке в канадском городе Ванкувере.

Маск объяснил, что в его обязанности входила чистка котла в котельной. Для этого он регулярно пробирался внутрь по узкому тоннелю, а затем выгребал скопившийся мусор и горячий песок. Миллиардер рассказал, что при этом всегда оставался шанс остаться заблокированным в тоннеле.

Предприниматель отметил, что работа была очень тяжелой, но хорошо оплачивалась. За свой труд он получал вдвое больше, чем мог бы заработать в других местах.