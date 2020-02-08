Скандал: Дания не прислушалась к мнению Латвии

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8 февраля 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Аэропорт Копенгагена, Xinhua / globallookpress.com

История с гражданкой Латвии Кристине Мисане, которую задержали в аэропорту Копенгагена, имеет неприятное продолжение. Латвия просила правоохранительные власти Дании выдать Мисане им, но, увы, просьба не была услышана.

Напомним историю Кристине Мисане.

Кристине познакомилась в 2011 году с гражданином ЮАР, и через четыре года родила от него дочь. Однако жизнь не заладилась. Мужчина стал жестоко обращаться с Кристине и их дочерью. Опасаясь за безопасность ребенка, женщина в 2018 году вернулась в Латвию. Но, через какое-то время решила, что ей следует отправиться в ЮАР по рабочим делам. У Кристине имелся свой гостиничный бизнес в Мозамбике. Прямого рейса в ЮАР не было и Мисане должна была сделать пересадку в Копенгагене, где ее задержала полиция. Гражданка Латвии находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка. Своей дочери.

Все это время Кристина Мисане находилась в датской тюрьме.

История женщины получила широкую огласку. Латвийцы поддерживают свою соотечественницу. Более того, по латвийским законам данное «преступление» не является преступлением. Латвийские власти, на уровне президента и премьер-министра, делали все, чтобы Кристине вернулась на родину, но, увы, власти Дании вынесли сегодня приговор – гражданку Латвии депортируют в ЮАР, где ее поместят в тюрьму. По законам Южно-Африканской Республике Кристине может получить срок до 15 лет.

Представитель Кристине Мисане пояснила, что такое решение было принято властями Дании за два дня до ожидаемого заседания датского окружного суда по вопросу о возможном освобождении женщины.

«Прокуратура Дании всеми возможными способами пытается добиться выдачи Мисане в ЮАР. Такая выдача ЮАР за 48 часов до заседания суда – плевок в лицо не только Кристине, но и Латвии. Прокуратура Дании показывает, что Кристине Мисане не является гражданкой ЕС. Более того, прокуратура Дании показывает, что жители Латвии не являются гражданами ЕС. Жители стран-членов ЕС до сих пор чувствовали себя в безопасности и были уверены в верховенстве закона на территории ЕС, но ситуация с Кристине Мисане показывает обратное. Даже Европейский суд по правам человека уже несколько раз отказал в рассмотрении дела Мисане. Судя по действиям прокуратуры Дании, между этой страной и ЮАР существует политическое соглашение», - заявил представитель Мисане.

Кристине Мисане объявила голодовку.

Видимо, «интересы» ЮАР для Дании гораздо важнее, чем ее сосед – Латвия.

Что предпримут власти Латвии? Услышат ли слова президента Латвии в Дании? Сумеют ли защитить свою гражданку?