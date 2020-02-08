Латвия: урну для голосования «увели» прямо из-под носа главы МВД

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8 февраля 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Импровизированная урна для голосования на съезде партии KPV LV, фото из соцсетей

Сегодня, 8 января, правящая партия Латвии KPVLVвыбирала нового председателя. Выбрали. Им стал нынешний сопредседатель и глава фракции Сейма Атис Закатистов. Но выборы не обошлись и без курьеза…

Члены партии проголосовали. Далее, следовало произвести подсчет голосов, но…. Пропала приготовленная для голосования коробка! И такое бывает.

Данную «картину» наблюдала коллега из латышских СМИ Сармите Колате.

«Пока члены партии слушали речи кандидатов в члены партийного правления, украдена находившаяся перед главой МВД Сандисом Гиргенсом урна для голосования. Бюллетени придется бросать в какую-нибудь обычную коробку. Конгресс KPV LV начинает напоминать старые времена студенческого совета Латвийского университета, когда урна была выброшена в канал».

В спешке пришлось делать новую импровизированную коробку.

Чудны дела твои, Господи!