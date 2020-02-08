Мэр Риги сохранил свой пост, а думу ждут новые выборы

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8 февраля 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Флаг Латвии, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Как не старались «бойцы» партии «Согласие» «выдавить» мэра Риги Олега Бурова с его поста – не удалось! Видимо, силенок не хватило. Градоначальник сохранил свой пост, а Рижскую думу ждут перевыборы.

В Рижской думе из-за отсутствия кворума не состоялось очередное заседание, что позволило мэру столицы сохранить свой пост.

Что же должно было решиться на данном, третьем, заседании?

Планировалось рассмотреть предложение о выражении недоверия Олегу Бурову, которое внесли фракция «Согласия» и депутатский блок «Риге», считая, что Буров единолично взял на себя руководство думой и нарушает коалиционный договор. Партия «Согласие» заявила, что не поддержит бюджет столицы на 2020 год, пока Олег Буров занимает пост мэра.

Для простых рижан совершенно непонятно, а при чем тут бюджет и пост мэра?

Разумно же было сперва принять бюджет, а уже потом «выяснять отношения» с градоначальником! Видимо, четкая позиция партии «Согласие» - шантаж! Мол, уберите «дяденьку», а мы вам «денежку» дадим.

Лично мне такой шантаж партии «Согласие» напоминает «стиль 90-х». Но при чем же тут рижане? Почему же надо было столь цинично наплевать, простите, на своих же избирателей? Видимо, желание настоять на своем в стиле партии Нила Ушакова. Главное тут – Я! А весь мир с избирателями, конечно, подождет! Кстати, рижское самоуправление является единственным в Латвии, которое не приняло бюджет!

Кто еще хотел отставки мэра Риги?

Руководитель фракции национального объединения «Все для Латвии!-«Тевземей ун Бривибай».ДННЛ Дайнис Лоцис заявил, что депутаты оппозиционных фракций не будут голосовать за отставку Бурова.

Так почему же партия «Согласие» так упорно-маниакально хотела «выдавить» Олега Бурова с поста мэра? Может быть им не понравилось то, что в городе, наконец, наступает порядок? Наконец происходят аудит и обыски в таком ненавистном для рижан ЖКХ. Есть надежда с приходом нового мэра обуздать, простите, прорву «Ригас Наму парвалдниекс» (ЖКХ). А может партии «Согласие» не нравятся чистые, отремонтированные улицы в центре Риги? Вопросов много, но четкого ответа нет! Не может партия «Согласие» конкретно сформулировать свой ответ!

Итак, что же будет дальше происходить в Рижской думе?

Комментирует ситуацию специально для «Аргументов Недели» мэр Риги Олег Буров: «Нужно решать накопившиеся вопросы! Нужно работать, а не выяснять отношения. В первую очередь следует утвердить бюджет! В ближайшие дни продолжу переговоры с руководителями департаментов и приму решение, как организовать работу до утверждения бюджета. Что касается нежелания партии «Согласие» утверждать бюджет, то тут только личные амбиции. Не могут смириться с тем, что не играют больше роль «первой скрипки». Будем работать дальше!»