В Праге планируют ограничить аренду квартир иностранцам

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7 февраля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Праге местные власти планируют ограничить возможность жителей сдавать в аренду жильё иностранным туристам при помощи сервисов краткосрочной аренды.

Отмечается, что прибыль получают турфирмы и арендодатели, но в городскую казну отчисления не поступают. Кроме того, возможность поселиться в центре столицы становится всё менее доступной для граждан страны.

Городской совет Праги предложил разработать для собственников недвижимости правила, согласно которым жилплощадь можно сдавать туристам лишь на небольшой срок. Предполагается, что лимит составит 60 суток в год.