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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Сколько Меган Маркл будет зарабатывать после выхода из королевской семьи?

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vm.ru

Сколько Меган Маркл будет зарабатывать после выхода из королевской семьи?
Фото: соцсети

Британские журналисты предположили, сколько может самостоятельно зарабатывать Меган Маркл после выхода из королевской семьи. Бывшей кинозвезде уже поступило несколько предложений сотрудничества.

Согласно приблизительным подсчетам, Меган Маркл сможет заработать за год порядка ста миллионов долларов. Глава канадского агентства по связям с общественностью Command Entertainment Group Саймон Хак рассказал, что знаменитости поступило много коммерческих предложений. При этом он отметил, что супруга принца Гарри вряд ли согласится на съёмки в рекламе или создание собственного бренда. Скорее всего она займется продюсированием телешоу или напишет книгу.

АБ

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