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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Баку в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие

, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В Баку в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото: pixabay.com

В столице Азербайджана Баку в жилом здании прогремел взрыв. Сообщается, что в результате инцидента пострадало несколько человек, трое из них госпитализированы.

Отмечается, что взрыв произошел в десятом доме по улице Ильяса Эфендиева. Пострадали десять человек, трое из них госпитализированы с ожогами. Причина взрыва пока не сообщается, однако, по предварительным данным, могла произойти утечка газа. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.

«В Ичери-шехер произошел взрыв в жилом здании. В результате взрыва три человека получили ожоги», - рассказали в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

АБ

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