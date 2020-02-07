Лондонский суд разрешил отбирать имущество у коррупционеров

//В мире 13+

7 февраля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Столичный суд Великобритании принял решение по имуществу бывшего руководителя Банка Азербайджана Замиры Гаджиевой. Её собственность арестована, а позднее будет изъята в пользу государства.



Гаджиева, по сути, открыла дорогу правосудию по изъятию имущества, которое приобретают чиновники из разных государств на средства неустановленного происхождения. У неё был дом в престижном районе Лондона, гольф-клуб, большое количество роскошных предметов, стоимость которых исчисляется миллионами долларов. Если Гаджиева не сможет объяснить происхождение средств, то оно будет безвозвратно конфисковано.



Правоведы считают, что теперь суд Великобритании начнёт проверять источники доходов других лиц, проживающих в богатых районах страны. Если оно нажито незаконным путём, владельцам придётся с ним расстаться. Большое внимание привлекают судебную систему Англии люди из Африки, Азии и России.



Британская компания Transparency International обращалась к руководству Англии с просьбой проверки российских чиновников, имеющих недвижимость в Лондоне. Точное количество фигурантов пока не известно, но процесс проверки может быть инициирован в ближайшее время. Конечно, массовой ревизии не будет, иначе страна потеряет свой престиж. Но потери от Брекзита английскому государству нужно как-то восполнить.



Кстати, члены Евросоюза считали Великобританию воротами нечистых денег, которые попадают в Европу. Поэтому с выходом Англии из Евросоюза росийским жирным котам будет сложно прятать награбленное.



