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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На эскалаторе в здании британского парламента заметили лису

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

На эскалаторе в здании британского парламента заметили лису
лиса, pixabay.com

В здание парламента Великобритании накануне пробралась лиса. Согласно последней информации осведомленных источников, дикое животное люди заметили на одном из эскалаторов в конце рабочего дня.

Депутат-консерватор Джулия Лопес сообщила, что вышла после работы из парламентского офиса и не поверила своим глазам, увидев лису не лестнице. "Мы видели некоторые странные вещи, но такого – еще нет!" – заключила политик.

Подчеркивается, что животное впоследствии поймали сотрудники полиции. Правоохранители поместили лису в коробку, вынесли ее на улицу, а затем отпустили "гостью" на волю.

 
ЕТ

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