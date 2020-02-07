На эскалаторе в здании британского парламента заметили лису

В здание парламента Великобритании накануне пробралась лиса. Согласно последней информации осведомленных источников, дикое животное люди заметили на одном из эскалаторов в конце рабочего дня.

Депутат-консерватор Джулия Лопес сообщила, что вышла после работы из парламентского офиса и не поверила своим глазам, увидев лису не лестнице. "Мы видели некоторые странные вещи, но такого – еще нет!" – заключила политик.

Подчеркивается, что животное впоследствии поймали сотрудники полиции. Правоохранители поместили лису в коробку, вынесли ее на улицу, а затем отпустили "гостью" на волю.