Над Ближним Востоком витает призрак крупной войны

//В мире 13+

7 февраля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Турция ввела в Сирию большое количество своей военной техники. Несколько дней назад глава Турции Эрдоган сообщил, что планирует вступиться за вооружённую оппозицию Сирии, которая выступает против правительственных войск.



Исходя из этого можно сделать вывод, что в ближайшее время произойдёт крупное военное столкновение. Никто не даёт гарантий, что российская сторона не будет в нём участвовать. Помощь оппозиции оказывают и американские войска.



Турецкая армия переброшена и на территорию Ливии. Штаб Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщает, что солдаты проходят переобучение в военных лагерях. За последние несколько недель произошли серьёзные столкновения бойцов ЛНА и турецких наёмников. Ранее Каир утверждал, что если Турция введёт свои войска в Ливию, то государство выступит в поддержку ЛНА.



Из-за активного вмешательства Анкары в ближневосточный кризис, регион погружается в пламя большой войны. Ситуацию может усугубить палестино-израильский конфликт, который провоцирует Дональд Трамп. По мнению американского президента, Палестина должна уступить Израилю часть своей территории.



Неспокойная обстановка и на границе Ирака и Ирана. При помощи США, стороны пытаются балансировать, однако периодически в ход идёт вооружение, в том числе системы ПРО, ПВО и даже ракеты.



