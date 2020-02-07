Что Пентагон скрывает за учениями Defender 2020?

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7 февраля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Nikolay Gyngazov

Учения Defender 2020 начнутся через несколько месяцев, однако новость об этом будоражит мир ещё с прошлого года. В учениях планируется задействовать несколько десятков тысяч солдат США и стран-союзников.



Одновременно США намерены увеличить количество вооружений в Европе и Азии. Руководство материально-технического обеспечения армии США объявило, что в ближайшее время в Европе и Азии будет больше оружия и техники. Пентагон стал оценивать вероятность войны с Россией и Китаем более объективно.



США намерены создать во многих государствам мира военные склады. Это позволит, по мнению американских военных специалистов, сократить время для развёртывания войск. Одним из главных регионов, где имеется большое количество военных складов США, является Европа. Вооружение хранится в Германии, Нидерландах, Бельгии, Италии. По американским планам на них будут поставлены танки, артиллерия, медикаменты.



Американцы понимают, что их основные противники получили большой опыт ведения войны на Ближнем Востоке, поэтому важно провести учения как можно ближе к границам «потенциального врага» - России и Китая.



В Азии американцы также планируют увеличить количество военных складов и оружия в них. Масштабность учений указывает на то, что США расценивают вероятность возникновения крупной войны вполне реальной.



