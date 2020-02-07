Рига: День памяти латышских легионеров СС не является официальным праздником в стране

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7 февраля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Здание МИД Латвии, Jevgenija Pigozne / globallookpress.com

9 мая 2020 года многие народы мира отметят самое важное событие года – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Кто-то назовет эту дату победой над нацизмом или фашизмом. Прошло 75 лет. Уже не осталось практически очевидцев, но была и есть память. А память для любого человека, страны, семьи – святое. Но, память людская разная. У каждого она своя.

И начну я с темы латышский легионеров в рубрике «Тайны военных лет».

Кто такие латышские легионеры?

Практически во всех справочниках можно найти такую информацию:

«Латышский добровольческий легион СС – национальное воинское формирование, созданное германским командованием в годы Второй мировой войны на территории Латвии. Данное соединение входило в состав СС и было сформировано из двух дивизий СС: 15-гренадерскийдивизия и 19-й гренадерский. Легионы были построены по принципу немецкой армии: высший командный состав состоял из немецких офицеров, средние командные должности занимали бывшие офицеры латвийской армии. Латышские дивизии участвовали в боевых действиях против наступающих советских войск (16 марта 1944 года). 15 и 19 латышские дивизии СС прошли даже через «Курляндский котел» (страшнейшие бои Тукумс – Лиепая).

19-я дивизия латышских легионеров принимала непосредственно в карательных акциях против советских граждан на территории Ленинградской и территории Новгородской областях. 18 декабря 1943 года данная дивизия расстреляла 250 мирных жителей Заля-Гора (под Новгородом), в начале 1944 года участвовала в массовых расстрелах в городе Чудово Ленинградской области».

Перечислять участие 19-й дивизии в сожжении деревень, расстреле мирных жителей, карательных операций, насильственной депортации мирных жителей можно долго. И отрицать показания латышский легионеров – невозможно. Их осталось немного, но они есть. Да, понесли наказание после ВОВ, но сей факт есть.

Я обратилась в МИД Латвии с вопросом: «16 марта вновь состоится шествие легионеров к памятнику Свободы в Латвии? Будут ли присутствовать представители МИД Латвии, правительства, действующие политики?»

Надо отдать должное, МИД Латвии ответил нашему изданию «Аргументы Недели» быстро и конкретно. За что мы благодарим МИД Латвии.

«16 марта не является официальным памятным днем в Латвии. Представители МИД Латвии в данных мероприятиях не принимают участие. История легионеров иллюстрирует трагедию латвийского народа в годы Второй мировой войны, когда обе воюющие между собой оккупационные власти мобилизовали жителей Латвии в свои армии и для достижения своих военно-политических целей. Легионеры были жертвами в этой самой большой трагедии человечества 20 века – во Второй мировой войне, путь к которой открыло соглашение о переделе сфер влияния в Европе, заключенное 23 августа 1939 года между двумя тоталитарными режимами – нацистов и сталинистов. 16 марта люди в частном порядке чтут память жертв Второй мировой войны».

«Аргументы Недели» обратились за комментариями в МИД РФ. Министерство иностранных дел ответило четко и без компромиссов. Редакция благодарит МИД РФ.

«16 марта в Риге состоится традиционное шествие бывших легионеров «Ваффен-СС» и их почитателей из числа местных праворадикальных и неонацистских организаций. Считаем эту очередную циничную акцию восхваления в Латвии приспешников нацистских преступников надругательством над памятью миллионов павших в борьбе с «коричневой чумой». Латвийские власти продолжают проводить пагубную линию на пересмотр итогов Второй мировой войны, что идет в разрез с международным правом, в частности решениями Нюрнбергского трибунала, и резко контрастирует с международно-правовыми обязательствами по противодействию неонацистских и ксенофобским тенденциям».

А как все это можно трактовать с юридической точки зрения? Например, шествие легионеров в Риге?

Специально для «Аргументов Недели» комментарии политика, юриста, экс-главы Конституционного суда Латвии Гунарса Кутриса: «Что касается, например, процесса в Нюрнберге, то дана была оценка конкретным лицам, но не назвали преступниками всех, кто воевал. Кстати, латвийская команда (не входящая в советскую армию) участвовала в охране данного процесса. Что касается легионеров, то они вспоминают своих погибших товарищей, которые пали в боях за свободную Латвию. Потому и идут к памятнику Свободы. А другие ветераны ВОВ на 9 мая идут к памятнику Победы. Это уважение. Только в обоих мероприятиях участвуют и по одной политической партии (каждая со своей целью). Я думаю, что такой вопрос больше политический, чем юридический».

Редакция благодарит Гунарса Кутриса за комментарии.