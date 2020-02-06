Латвийский композитор и мэр Риги в недоумении после спектакля Кирилла Серебренникова

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6 февраля 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Режиссер Кирилл Серебренников, АГН Москва / globallookpress.com

Ох, и «взбаламутил» модный российский режиссер Кирилл Серебренников латвийскую публику своим спектаклем Outside. До сих пор «икают», простите, латвийцы. А как иначе? Не каждый день увидишь на сцене голых актеров и не услышишь мата «в открытую».

Латвийцы, конечно, народ «продвинутый» и без ханжества. Глаза не закатывают при виде «голой груди» или каких иных «достоинств», но люди сдержанные. Понимают, что такое приличие. Лишнего слова грубого не скажут! Все «извините» и «будьте добры». А тут такая встряска! Спектакль Кирилла Серебренникова, который открывает ВСЕ! И душу, и тело!

О спектакле Outside «Аргументы Недели» писали 1 февраля. Статья называлась «Голая правда Кирилла Серебренникова». Мнение свое высказали журналисты. Как оказалось, мнение есть и у других людей Латвии. Известных людей.

Например, всеми любимый композитор Раймонд Паулс в разговоре с коллегой Андреем Сорокиным высказался так: «Привезли к нам спектакль, запрещенный в России, спектакль Серебренникова… И ничего. Полтора на сцене бегают голые мужчины и женщины. Полтора часа. М-да. Латыши просидели весь спектакль. И не поняли, зачем. Полтора часа…»

Я решила поинтересоваться и у других известных персон. Оказалось, что мэр Риги Олег Буров посетил это «чудо».

«Да, был я на спектакле. Досидел до конца. Но это не мое! Не нравится мне, когда матом говорят со сцены. Я привык к другим спектаклям. Не мое это…Да уж, «голая правда». Правильно вы сказали».

Видать, не такие мы, латвийцы, «продвинутые». Нам классику подавай! Да и с хорошей игрой! Привычные мы к… хорошему!