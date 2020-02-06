"Серая смерть": полицейские в США нашли мощнейшее запрещенное вещество

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6 февраля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

В американском штате Луизиана сотрудники полиции обнаружили новый смертельно опасный наркотический препарат, который неофициально уже успели окрестить «серой смертью».

Представителя офиса шерифа округа Сент-Мэри Дэвид Спенсер объяснил, что стражи правопорядка впервые столкнулись с подобным веществом. Оно состоит из героина, мощных опиоидов и фентанила, а по своему действию в десять тысяч раз превосходит морфий. Эксперты предполагают, что даже малая доза подобного препарата может привести к летальному исходу. Полицейские советуют жителям даже не прикасаться к наркотическому веществу, а при его обнаружении тут же сообщать в полицию, передаёт Мир24.