Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

"Серая смерть": полицейские в США нашли мощнейшее запрещенное вещество

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

В американском штате Луизиана сотрудники полиции обнаружили новый смертельно опасный наркотический препарат, который неофициально уже успели окрестить «серой смертью».

Представителя офиса шерифа округа Сент-Мэри Дэвид Спенсер объяснил, что стражи правопорядка впервые столкнулись с подобным веществом. Оно состоит из героина, мощных опиоидов и фентанила, а по своему действию в десять тысяч раз превосходит морфий. Эксперты предполагают, что даже малая доза подобного препарата может привести к летальному исходу. Полицейские советуют жителям даже не прикасаться к наркотическому веществу, а при его обнаружении тут же сообщать в полицию, передаёт Мир24.

АБ

//картина дня

Общество

В Госдуме поддержали законопроект об общефедеральной Минуте молчания

В Госдуме поддержали законопроект об общефедеральной Минуте молчания

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня.

В Росстате подсчитали, какие российские регионы лидируют по дефициту врачей. Оказывается, на конец 2018 года в России наблюдалась нехватка порядка 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медперсонала.

В Росстате подсчитали, какие российские регионы лидируют по дефициту врачей. Оказывается, на конец 2018 года в России…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан