Катастрофа: Что произошло с лайнером авиакомпании Pegasus Airlines?

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6 февраля 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Авиакатастрофа в Стамбуле, Kaan Baytur / globallookpress.com

И вновь трагедия. Самолет авиакомпании PegasusAirlinesразвалился на три части и загорелся в результате жесткой посадки в аэропорту Стамбула. На борту самолета находилось 171 пассажир и шесть членов экипажа.

По данным турецких властей, один человек погиб, а 157 человек были доставлены с травмами в больницу.

Что же происходит? Почему увеличилось число катастроф? Что не так с самолетами?

«Аргументы Недели» обратились за информацией к европейскому экспертному источнику.

«Пока очень мало информации о данной аварии. Но можно уже предположить два варианта событий: выкатывание на боковую полосу безопасности и выкатывание на торцевую полосу безопасности. В первом случае, главной причиной аварии я бы ставил технические проблемы. Например, сломалась стойка шасси, один двигатель вышел в режим реверса, а второй – нет. Самолет развернуло, и пилот не справился с управлением. Второй вариант. На первое место я бы поставил ошибку пилота. Скорее всего, посадка происходила в режиме not stabilais. Существует правило: пилоты проверяют, согласно конкретного списка, готовность самолета и экипажа к посадке. Если хоть один из параметров не отвечает требованиям, то пилоты обязаны уйти на второй круг. В большинстве случаев, выкатывание из полосы происходит из-за повышенной скорости захода на посадку. И в данном случае, видимо, есть ошибка командира. Только командир принимает решение о посадке. А почему вообще происходят катастрофы… Каждый случай следует рассматривать отдельно».