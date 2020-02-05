Что происходит на границе России с Китаем

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5 февраля 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Cao Yang. XinHua

Из-за угрозы распространения коронавируса граница России и Китая в районе города Благовещенска временно закрыта.



Ещё несколько дней назад по амурской переправе курсировали автобусы, перевозившие туристов из России в Китай и обратно. Мы продавали в Китай лес, мёд, молоко. Они везли нам одежду, фрукты и овощи.



Китайский город Хэйхе закрыл детские сады, школы, университеты. В городе запретили любые массовые мероприятия. Туристов в Китай не пускают. Жителям рекомендуют общаться друг с другом по мобильной связи.

Провизоры в аптеках обязаны регистрировать покупателей лекарств, приобретающих препараты от кашля.



В Благовещенске обстановка относительно спокойная. Однако те предприятия и организации, которые работали напрямую с Китаем, вынуждены приостановить свою деятельность. Большие убытки несут туристические агентства. Приходится возвращать полную стоимость туров. Туристы, которые находились в Китае, возвратили обратно в Россию. Они прошли необходимый контроль и проверку на наличие вирусов.



Сейчас также можно заметить, что в магазинах Благовещенска не хватает овощей. Российские производители не могут восполнить поставки того же лука, который поступал из Поднебесной. Особой напряжённости в городе не ощущается, но настроение у жителей не позитивное. Торговля и сообщение с Китаем остановились, а для Благовещенска это основной элемент экономического благополучия.



