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5 февраля 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Nikolay Titov, globallookpress.com

В Великобритании при строительстве домов в городе Милтон-Кейнс обнаружены скелеты со связанными руками. По данным британского издания MK Citizen, останки обнаружили еще в декабре.

Всего найдено 42 скелета, которые находились в неглубоких могилах. Как заявил член окружного совета Робин Стачбери, связанные руки могут свидетельствовать о том, что скелеты принадлежали казненным заключенным.

Чиновник предположил, что останки могут быть датированы англосаксонскими временами, когда в Бакингемшире происходили убийства, или временами Гражданской войны, когда тоже были жертвы.

В Великобритании говорят, что находка имеет большое историческое значение для графства.