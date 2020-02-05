Почетный епископ Латвии: латыши станут в Великобритании нежелательными людьми

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5 февраля 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Сторонники Brexit, Dinendra Haria / globallookpress.com

Соединенное Королевство покинуло Евросоюз. Политики, дипломаты, политологи предрекали, что ничего плохого для граждан Латвии не будет! Следует только официально зарегистрировать свой статус и жить по законам Соединенного Королевства. Возможно, что и так. Но, иное мнение высказала настоятельница Евангелическо – лютеранской церкви Латвии, почетный епископ Яна Йерума – Гринберга латвийским СМИ.

«Я уже встречала многих людей, которые чувствуют себя нежелательными гостями. Один мой знакомый был там сразу после «брекзит». Они гуляли вместе с женой по небольшому городку, говорили между собой на латышском языке. И тут к ним подошли и сказали: «Наконец-то! Теперь вы отправитесь домой! Мы не хотим вас больше видеть!» Вот, что теперь ждет латышей в Великобритании. Враждебное отношение к иммигрантам иногда приобретает формы жестокости. Растет и уровень расизма по отношению к восточным европейцам. Двое польских ребят были убиты, только потому, что они поляки. Очень опасно. Мне сложно поверить, что в стране, где я прожила много лет, теперь происходят такие вещи».