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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Строительство в Китае фабрики по производству «искусственного» дождя вызвало панику - климат может измениться во многих странах

, 00:20 [ «Аргументы Недели» ]

Строительство в Китае фабрики по производству «искусственного» дождя вызвало панику - климат может измениться во многих странах

Китайский проект «Небесная река», а точнее строительство грандиозной фабрики по производству «искусственного» дождя - серьезный и опасный эксперимент, который может затонуть многие государства.

Общая площадь 50 фабрик будет равна территории двух Бельгий, а 10 миллионов кубометров воды в год, многочисленные метеорологические зонды, артиллерия и самолеты может и поднимут в 6 раз урожайность в засушливых районах Китая, но и на климате соседей не может не сказаться. Проект уже вызывает настоящую панику у международного сообщесва, но китайцы походе настроены решительно.

«10 млрд кубаметров воды - это похлёстче «переброса» рек, грандиозного проекта, который был остановлен - при Горбачёве - в СССР. Китай - первая страна, кто ставит производство дождя на поток, причём сами комплексы будут располагаться в Тибете, в горах, рядом со старинными буддистками монастырями. В любом случае иодид серебра, который необходим для производства «искусственного» дождя будет негативно влиять на здоровье людей и ученные уже сейчас предсказываются резкий рост лёгочных заболеваний, прежде всего - онкологию. Реальных последствий не знает никто, ибо одно дело - испытание на стенде или в лаборатории, другое дело - 10 млрд кубометров вводы», - комментирует ситуацию в социальной сети популярный журналист Андрей Караулов.

БИ

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