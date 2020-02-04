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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Киану Ривз вошел в украинский учебник всемирной истории

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Киану Ривз вошел в украинский учебник всемирной истории
Обед на небоскребе. Нью-Йорк, 1932 год. Фото: Википедия

Американский актер Киану Ривз вошел в украинский учебник по всемирной истории. На одной из его иллюстраций Ривз присоединился к рабочим, обедающим на большой высоте.

Оригинальный снимок был сделан в 1932 году в Нью-Йорке во время строительства одного из небоскребов Рокфеллеровского центра. На фотографии 11 рабочих обедают и читают газеты, сидя на металлической балке на уровне 69-го этажа (то есть на высоте более 200 метров). Однако в украинский учебник почему-то вместо оригинального снимка попала знаменитая «фотожаба» с Киану Ривзом.

 

Для фотомонтажа был использован широко известный интернет-мем «Как дела, пирожок?» (еще его называют «Грустный Киану»). При помощи фотошопа Киану Ривз присоединился к обедающим рабочим и стал двенадцатым персонажем на знаменитой фотографии. В сети уже расходятся комментарии по поводу того, что «Киану Ривз вечен и существует вне времени», а также о современном уровне украинского школьного образования.

Ранее в сети обсудили «седую и несимпатичную» подругу Киану Ривза.

ЛЧ

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